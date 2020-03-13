Карликовая планета Плутон

Плутон – карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы . В 2006 году Международный астрономический союз установил новые критерии для понятия "планета", в связи с чем Плутон был переведен в категорию карликовых планет и отнесен к малым телам Солнечной системы.

Плутон был открыт 13 марта 1930 года американским исследователем Клайдом Томбо.

В 1840-е годы на основе анализа возмущений орбиты Урана возникли предположения о существовании еще не открытой планеты. В 1846 году была обнаружена планета Нептун.

Последующие наблюдения за Нептуном привели к предположениям о существовании еще одной планеты.

С 1929 года молодой астроном "Обсерватории Лоуэлла" Клайд Томбо фотографировал ночное небо сериями, по три снимка с интервалом в несколько дней. Спустя почти год долгой и кропотливой работы – 18 февраля 1930 года – Томбо обнаружил новую планету, а 13 марта об этом сообщили в Гарвардскую обсерваторию.

Право назвать новый небесный объект принадлежало месту, где его обнаружили. Обсерватория объявила конкурс на название планеты. Название "Плутон" впервые прозвучало от школьницы из Оксфорда Венеции Берни. Традиционно планеты Солнечной системы получали имена мифологических героев. По словам Венеции, имя бога подземного царства лучше всего подходило для такого темного и холодного мира.

Вариант Венеции Берни был принят единогласно и в мае 1930 года название "Плутон" было официально утверждено.

Орбита Плутона не похожа на орбиты остальных планет Солнечной системы. Она имеет большой эксцентриситет (числовая характеристика конического сечения, характеризующая степень его отклонения от окружности) – 0,2488, то есть ее форма заметно эллиптическая. При этом Солнце находится не строго по центру этой орбиты, а несколько сдвинуто. Поэтому расстояние от Солнца до Плутона в ходе его движения по орбите сильно меняется – от 4,4 миллиарда километров до 7,4 миллиарда километров. Полный оборот вокруг Солнца Плутон делает за 247,92 земных года.

Оборот вокруг оси Плутон делает за 6,387 земных суток, и вращается он в обратном направлении, как Венера и Уран. Ось наклонена на 120 градусов, то есть гораздо сильнее, чем у Земли, поэтому времена года на Плутоне выражены гораздо сильнее

Диаметр Плутона – 2374 километра . Его масса меньше массы Луны в шесть раз, а объем меньше объема Луны в три раза. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России.

Гипотетически недра планеты состоят из камня (до 70%) и льда. Причем лед преимущественно водяной, толщина его около 300 километров. Лед отделен от каменного ядра, и есть вероятность, что между ними может быть океан с обычной жидкой водой. Замерзая, вода образовала на поверхности "растяжки" – грабены и уступы.

Атмосфера Плутона очень разреженная. Состоит она из газов, которые при удалении от Солнца замерзают и конденсируются на поверхности, а при приближении испаряются. В основном это азот, метан и угарный газ – монооксид углерода. Из них под влиянием солнечного излучения образуются и другие соединения – этан, ацетилен и прочие. Предполагается, что из-за этих соединений над Плутоном возникает дымка, поднимающаяся на высоту до 200 километров от поверхности.

Температура на поверхности Плутона в среднем около -223 градусов по Цельсию, с высотой она растет на 3-15 градусов на километр высоты. В среднем атмосфера теплее поверхности на 40 градусов.

Самый примечательный объект, который известен на Плутоне сейчас – долина Спутника. Она представляет собой впадину размером более 1000 километров, и по размеру занимает 5% всей площади планеты. Считается, что это древний ударный кратер, разрушившийся со временем.

Долина Спутника заполнена льдом из замерзшего азота, а вокруг нее горы из водяного льда. Так как плотность водяного льда меньше плотности азотного, то его куски могут плавать по долине, подобно айсбергам.

Также на Плутоне есть огромная светлая область размером примерно 1800х1500 километров, в форме сердца. Это возвышенность, на которой расположены ледяные горы высотой до 3,5 километров.

Всего сегодня известно о пяти спутниках Плутона. Самый крупный из них Харон. Он был открыт в июле 1978 года. Харон почти не уступает Плутону по размеру, имеет сферическую форму и отличается только цветом – Харон более серый.

В период с 2005 по 2011 год были обнаружены еще четыре спутника меньшего размера: Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Все спутники вращаются по круговой орбите в одном направлении с планетой и находятся в зоне экватора Плутона. Они имеют неправильную форму и более яркое свечение – возможно, тому причина водный лед.

Исследование Плутона крайне затруднено огромным расстоянием до него. С момента открытия карликовой планеты до 2015 года наблюдения за ней велись только с помощью мощных телескопов, в том числе с орбитального "Хаббла".

В январе 2006 года NАSА отправило межпланетный космический аппарат New Horizons (МКА "Новые Горизонты") к Плутону.15 июля 2015 года, после 9,5 лет, МКА "Новые Горизонты" достиг Плутона и впервые в истории человечества сфотографировал Плутон крупным планом.

Аппарат был оснащен спектрометрами и только что разработанными приборами, способными "просвечивать" самую плотную атмосферу радиоволнами. Данные этих приборов позволили составить карту Плутона и Харона, изучить их геологию и морфологию, сделать анализы атмосферы планеты.

Пролетев возле планеты и ее спутников, аппарат сделал их снимки со всех сторон, исключая области, где в тот момент была полярная ночь. Материалы, собранные зондом на пути к Плутону и непосредственно возле него до сих пор продолжают обрабатываться и изучаться в лабораториях НАСА . Других миссий к Плутону пока не планируется.