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75 лет Великой Победы
2020-03-13T11:00+0300
https://ria.ru/20200313/1568423364.html
Наталья Лосева приняла участие в промо конкурса "Правнуки победителей"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568405186_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_d110064e94c747fc4df9aa8c6764e69b.png
РИА Новости

Наталья Лосева приняла участие в промо конкурса "Правнуки победителей"

11:00 13.03.2020
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Медиапродюсер, эксперт в сфере новых медиа, член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей" Наталья Лосева рассказала для проекта "А ты чей правнук?" о том, как ее бабушка и дедушка поженились на фронте.
"Моя бабушка, Зайнаб, и мой дедушка, Кузьма, ушли на войну в июле 1941 года. В апреле 1945-го, после того как они освободили Кенигсберг, их расписал комиссар, они поженились. А дедушка Кузьма был моим лучшим другом", – поделилась Лосева.
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Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.

Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и стремление личным примером всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.
Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение о предложенных вопросах на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта.
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75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"Алексей СавицкийНаталья Лосева
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