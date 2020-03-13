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"Научились воевать на холоде": какие уроки СССР извлек из Зимней войны
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РИА Новости

"Научились воевать на холоде": какие уроки СССР извлек из Зимней войны

08:00 13.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПулемётчики на огневой позиции
Пулемётчики на огневой позиции
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Около 40 тысяч квадратных километров присоединенных территорий, более 95 тысяч погибших и пропавших без вести, отодвинутая на 150 километров от Ленинграда граница — ровно 80 лет назад, 13 марта 1940-го, завершилась Советско-финляндская война. СССР решил свои территориальные вопросы, а Красная армия приобрела колоссальный опыт, который потом очень пригодился на фронтах Великой Отечественной. Об итогах Зимней кампании — в материале РИА Новости.

Итоги кампании

Мирный договор Москва и Хельсинки подписали 12 марта 1940 года. Согласно документу, боевые действия прекращались на следующий день в 12 часов. Все официально предъявленные Советским Союзом накануне войны территориальные претензии Финляндия удовлетворила. К СССР отошли Карельский перешеек и Западная Карелия. Таким образом, граница пролегала теперь не в восемнадцати, а в полутора сотнях километров от Ленинграда.
Норвежские военные
22 октября 2019, 15:41Акценты
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Москва добилась одной из главных целей — максимально обезопасила Северную столицу от вторжения германских войск из Финляндии в случае большой войны. Кроме того, Советскому Союзу достались часть Лапландии, полуостровов Рыбачий и Средний, а также острова на востоке Финского залива. Договорились об аренде на 30 лет полуострова Ханко (Гангут).
СССР отныне полностью контролировал акваторию Ладожского озера, стало спокойнее в Мурманске. Помимо этого, Финляндия обязалась построить свой участок железной дороги для транзита товаров между Советским Союзом и Швецией. Однако эту магистраль так и не завершили.

Причины неудач

Внушительные территориальные приобретения обошлись Москве серьезными имиджевыми проблемами. За нападение на Финляндию страну исключили из Лиги наций. Президент США Рузвельт объявил СССР "моральное эмбарго". Итоги войны способствовали дальнейшему сближению Германии и Финляндии. Но самое главное — крупные потери в боях сформировали в мире представление о слабости Красной армии, что сыграло определенную роль в трагических событиях последующих лет.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы Красной армии обстреливают финские укрепления
Бойцы Красной Армии обстреливают финские укрепления
© РИА Новости / РИА Новости
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Бойцы Красной армии обстреливают финские укрепления
В начале января 1940-го посол Германии в Хельсинки Вигерт фон Блюхер представил Берлину такую оценку действий советских войск: "Несмотря на превосходство в живой силе и технике, Красная армия терпела одно поражение за другим, оставляла тысячи людей в плену, теряла сотни орудий, танков, самолетов и в решающей мере не смогла завладеть территорией. В связи с этим следует пересмотреть взгляд на большевистскую Россию. Мы исходили из ложных предпосылок, когда видели в России первоклассный военный фактор. В действительности Красная армия имеет столько недостатков, что не может справиться даже с малой страной. Россия в реальности не представляет опасности для такой великой державы, как Германия, тыл на востоке безопасен, и потому с господами в Кремле можно будет говорить совершенно другим языком, чем это было в августе-сентябре 1939-го".
В Москве тоже извлекли определенные уроки. Мартовский (1940 года) пленум ЦК ВКП (б) заслушал доклад наркома обороны Климента Ворошилова "Уроки войны с Финляндией". Во вступительной части маршал критиковал как себя, так и действия Генштаба и командования Ленинградского военного округа. Особенно досталось военной разведке, располагавшей скудными сведениями о противнике. РККА практически не имела информации о знаменитой оборонительной линии Маннергейма, штурмовала укрепления, по сути, вслепую и недостаточными силами, что обернулось высокими потерями. Ворошилов особенно подчеркнул низкую боевую подготовку стрелковых соединений, а также отметил слабую обученность личного состава — от рядовых бойцов до высших командиров.
© РИА Новости / Ф. Левшин / Перейти в фотобанкСоветская-финляндская война 1939-1940 годов
Советская-Финская война 1939-1940 годов
© РИА Новости / Ф. Левшин
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Советская-финляндская война 1939-1940 годов
Военное ведомство пришло к следующим выводам: стрелковых подразделений, артиллерии и танков на Карельском перешейке и в Карелии было явно недостаточно, чтобы прорвать укрепленную линию обороны и разгромить противника. Соединения Красной армии, начиная боевые действия зимой, не располагали соответствующим обмундированием и оснащением. В пехоте не было 50-миллиметровых минометов и легких пистолетов-пулеметов, тогда как у финнов этого оружия хватало.

Боевой опыт

Справедливости ради надо отметить: после первых неудач Красная армия собралась с силами, прорвала линию Маннергейма и нанесла противнику несколько сокрушительных поражений. Советский Союз получил бесценный опыт ведения войны в зимнее время на лесисто-болотистой территории. Это очень пригодилось в годы Великой Отечественной: развернутый на близкой по климату и рельефу местности Заполярный фронт немцам так и не удалось прорвать. Советские войска теперь были готовы преодолевать долговременные укрепления и противодействовать тактике партизанской войны. Отличную школу прошли снайперы, неоднократно вступавшие в дуэли с финскими "коллегами".
Военачальники поняли, сколь велико значение пистолетов-пулеметов, снятых до войны с вооружения. После Зимней кампании спешно восстановили производство ППД и приступили к разработке нового пистолета-пулемета — впоследствии всемирно известного ППШ.
CC BY-SA 3.0 / Markscheider / Пистолет-пулемет ППД-40
Пистолет-пулемет ППД-40
CC BY-SA 3.0 / Markscheider /
Пистолет-пулемет ППД-40
Кроме того, СССР испытал в войне с Финляндией перспективные вооружения и боевую технику — к примеру, первый советский серийный радиолокатор РУС-1, способный засекать самолеты на удалении до 35 километров. С продвижением войск на Карельском перешейке Красная армия создала две линии обнаружения. Сведения о вражеской авиации оперативно передавали на командный пункт Ленинградского корпуса ПВО.
Впервые показали себя легкие крейсеры типа "Киров", отличавшиеся высокой скоростью и мощным вооружением — девять 180-миллиметровых орудий в трех башнях. Головной корабль этой серии первого декабря 1939-го вступил в артиллерийскую дуэль с финской батареей на острове Руссарэ. "Киров" выпустил 35 снарядов, повредив пристань и казармы.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк КВ-1
Танк КВ-1
© РИА Новости / РИА Новости
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Танк КВ-1
Наконец, в Зимней войне состоялось боевое крещение советских экспериментальных тяжелых танков СМК, Т-100, КВ и КВ-2. Эти машины не применялись в танковых сражениях, однако были весьма эффективны против вражеских укреплений. КВ и КВ-2 в итоге пошли в серийное производство. А от создания многобашенной техники, чрезмерно дорогой и сложной в управлении, решили отказаться.
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Советско-финская война (1939—1940)ЛенинградФинляндияБезопасность
Популярные комментарии
Сталинско-гитлеровская попытка передела мира ничему не научила ни СССР, ни Германию. Ни нынешнюю Россию.
13 марта, 14:16
אלי זמלן
5000024
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