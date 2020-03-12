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Водоемы в Москве пока не готовы к купальному сезону
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РИА Новости

Водоемы в Москве пока не готовы к купальному сезону

21:14 12.03.2020 (обновлено: 18:16 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОчистка дна водоема от мусора
Очистка дна водоема от мусора
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Московские водолазы обследовали три водоема в столице, купаться в них пока небезопасно, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.
Ежегодно водолазы обследуют дно водоемов для подготовки их летнему сезону.
"В связи с ранней весной этом году мы начали эту работу раньше и 10, 11 и 12 марта провели обследование дна в зонах отдыха на Левобережная, "Бич Клаб" и Серебряный Бор-2. Данные водоемы пока не готовы к эксплуатации. Балансодержателям данных зон отдыха с купанием предложено провести очистку дна", - цитирует пресс-служба ведомства начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергея Ежова.
В департаменте отметили, что к летнему сезону в столице планируется открыть 11 пляжей, предназначенных для купания: Левобережный, Большой садовый пруд, "Бич Клаб", Озеро Белое, Тропарёво, Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, Озеро Чёрное и Озеро Школьное.
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Главная цель обследования - найти мусор, который остался на пляжах после таяния льда. Его оставляют после себя рыбаки и отдыхающие, а также приносит течение.
"Наиболее часто на дне водоемов водолазы находят различные бутылки, битое стекло, коряги, доски, металлическую арматуру, автомобильные покрышки. Все это таит в себе реальную угрозу для жизни и здоровья купающихся", - уточнили в пресс-службе.
Согласно данным, проверку остальных водоемов водолазы продолжат в апреле.
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ГОЧСиПБМоскваОбщество
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