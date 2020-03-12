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Республика Адыгея
2020-03-13T17:01+0300
https://ria.ru/20200312/1568570319.html
Инвестиции в основной капитал Адыгеи в 2019 году существенно выросли
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РИА Новости

Инвестиции в основной капитал Адыгеи в 2019 году существенно выросли

17:01 12.03.2020 (обновлено: 17:01 13.03.2020)
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МАЙКОП, 12 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Адыгее по итогам 2019 года вырос на четверть по сравнению с показателями позапрошлого, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В минувшем году в республике сохранилась положительная динамика основного макроэкономического показателя - валового регионального продукта. ВРП вырос на 3,3%, что составляет 108,4 миллиарда рублей, сообщил Кумпилов в четверг в ходе своего отчёта о деятельности республиканского кабмина в минувшем году.
"Вырос объем инвестиций в основной капитал. Он составил 42,4 миллиарда рублей, что на 26,5 % больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства в Адыгеи составил 100,5 %", - сообщил Кумпилов.
Он также отметил, что на 6,6 % выросли среднедушевые доходы населения выросли, достигнув 28 тысяч рублей.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
12 марта, 15:11
Адыгея направит более 1 млрд рублей на создание трассы на Лаго-Наки
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Республика АдыгеяМурат КумпиловЭкономика
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