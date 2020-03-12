Инвестиции в основной капитал Адыгеи в 2019 году существенно выросли

МАЙКОП, 12 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Адыгее по итогам 2019 года вырос на четверть по сравнению с показателями позапрошлого, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В минувшем году в республике сохранилась положительная динамика основного макроэкономического показателя - валового регионального продукта. ВРП вырос на 3,3%, что составляет 108,4 миллиарда рублей, сообщил Кумпилов в четверг в ходе своего отчёта о деятельности республиканского кабмина в минувшем году.
"Вырос объем инвестиций в основной капитал. Он составил 42,4 миллиарда рублей, что на 26,5 % больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства в Адыгеи составил 100,5 %", - сообщил Кумпилов.
Он также отметил, что на 6,6 % выросли среднедушевые доходы населения выросли, достигнув 28 тысяч рублей.