Инвестиции в основной капитал Адыгеи в 2019 году существенно выросли

В минувшем году в республике сохранилась положительная динамика основного макроэкономического показателя - валового регионального продукта. ВРП вырос на 3,3%, что составляет 108,4 миллиарда рублей, сообщил Кумпилов в четверг в ходе своего отчёта о деятельности республиканского кабмина в минувшем году.