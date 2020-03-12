РЖД закупят 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. "Торговый дом РЖД" закупит у АО "Рослокомотив" в 2020 году 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
Согласно документации, в рамках одного договора заказчик ожидает от "Рослокомотива" в марте-ноябре 2020 года поставки нового моторвагонного подвижного состава (вагоны электропоезда серии ЭП2Д). Это восемь электропоездов, состоящих из 38 вагонов. Составы предназначены Юго-Восточной, Западно-Сибирской и Куйбышевской дирекций моторвагонного подвижного состава (ДМВ). Срок исполнения договора - по 31 декабря 2020 года, цена – 2,8 миллиарда рублей с НДС.
Второй договор предусматривает поставку нового моторвагонного подвижного состава (вагоны электропоезда серии ЭП3Д) для Забайкальской и Юго-Восточной ДМВ. Речь идет о пяти поездах по четыре вагона каждый. Цена контракта - 1,5 миллиарда рублей. Срок поставки товара - март – май 2020 года.
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