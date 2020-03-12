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https://ria.ru/20200312/1568521253.html
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
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РИА Новости

В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США

23:55 12.03.2020 (обновлено: 01:25 13.03.2020)
47306
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Американские военные могли занести коронавирус в Ухань, считает представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - написал китайский дипломат в Twitter.
Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались.
В России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМИД КНРКитайУханьСШАВ мире
Популярные комментарии
Знали бы вы сколько пестицидов и антибиотиков используется в Китае... там скоро Драконы возобновят свою популяцию. А бактерии и вирусы просто мутируют в нечто ужасное.
13 марта, 00:15
Stas Dremov
33350058
Перед глазами стоит сцена из документального фильма, где китайский фермер, В ГЛУБИНКЕ Китая еще вчера выращивал рис... и зарабатывал "100" рублей с сотки... выкопал БАСНЕЙ и начал "разводить" Королевскую Креветку... в этом "озере"... ведра с антибиотиками он тоже показал... Конечно во все виновата Америка))
13 марта, 00:22
Stas Dremov
26110065
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