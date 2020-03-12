В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - написал китайский дипломат в Twitter.
Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались.
В России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса