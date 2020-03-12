Little Big представила песню для Евровидения

Как ранее рассказывал лидер коллектива Илья Прусикин , песню написали спонтанно, композиция не задумывалась в качестве трека для конкурса.

"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", — рассказал он.

По словам музыканта, песня не относится к диско. "Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", — пояснил Прусикин.

Отрывок новой песни появился в интернете 7 марта. Видео выложили на канале "Ютубер" в Telegram. По словам авторов канала, именно с песней Uno музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.

Ожидается, что Little Big выступит на Евровидении-2020 в расширенном составе. Песню исполнят шесть человек.

Little Big — российская панк-рэйв группа, которая была образована в Санкт-Петербурге в 2013 году. Текущий ее состав — четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.