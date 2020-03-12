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2020-03-13T01:16+0300
https://ria.ru/20200312/1568521144.html
Little Big представила песню для Евровидения
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РИА Новости

Little Big представила песню для Евровидения

23:49 12.03.2020 (обновлено: 01:16 13.03.2020)
18259
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Как ранее рассказывал лидер коллектива Илья Прусикин, песню написали спонтанно, композиция не задумывалась в качестве трека для конкурса.
"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", — рассказал он.
По словам музыканта, песня не относится к диско. "Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", — пояснил Прусикин.
Отрывок новой песни появился в интернете 7 марта. Видео выложили на канале "Ютубер" в Telegram. По словам авторов канала, именно с песней Uno музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.
Ожидается, что Little Big выступит на Евровидении-2020 в расширенном составе. Песню исполнят шесть человек.
Little Big — российская панк-рэйв группа, которая была образована в Санкт-Петербурге в 2013 году. Текущий ее состав — четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Вчера, 18:52Культура
Little Big рассказали, кого считают конкурентами на Евровидении
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Обсудить 13
КультураLittle BigЕвровидениеРоттердамНидерланды
Популярные комментарии
что за бредовая группа и песня, уж лучше б Пугачеву отправили
13 марта, 00:03
chtovizhutopoiu
351600220
Если кто-то ещё думает, что на евровидении побеждает песня, то я вас разочарую...
13 марта, 00:12
Сергей Волкодав
1440000
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