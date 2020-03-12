Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщает газета New York Times.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение запретить с пятницы собираться в группы от 500 человек, что вызвало закрытие театров на Бродвее.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк, по последним данным, достигло 328.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса