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Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы коронавируса
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РИА Новости

Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы коронавируса

23:39 12.03.2020
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© REUTERS / Yara NardiПассажир на железнодорожном вокзале
Пассажир на железнодорожном вокзале
© REUTERS / Yara Nardi
Пассажир на железнодорожном вокзале
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщает газета New York Times.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение запретить с пятницы собираться в группы от 500 человек, что вызвало закрытие театров на Бродвее.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк, по последним данным, достигло 328.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНью-Йорк (город)В мире
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