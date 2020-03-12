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Российские Ту-160 выполнили полет над северной Атлантикой
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РИА Новости

Российские Ту-160 выполнили полет над северной Атлантикой

23:33 12.03.2020
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© Кадр из видео Минобороны РФПервый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М в Казани
Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М в Казани
© Кадр из видео Минобороны РФ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, сообщают в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку в воздухе.
"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Ту-160МEurofighter TyphoonВоздушно-космические силы РоссииF-16БезопасностьВ мире
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