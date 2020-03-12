Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Такой показатель стал худшим с 1987 года.

В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банкукоторый объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.

Однако уже через пару часов биржи вновь устремились вниз. Более того, даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента.