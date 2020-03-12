Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T23:58+0300
https://ria.ru/20200312/1568520688.html
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416003_0:42:3493:2007_1036x0_80_0_0_fc1ec2efebbb819cda995cb01ccd8bd9.jpg
РИА Новости

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

23:22 12.03.2020 (обновлено: 23:58 12.03.2020)
55938
© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Брайан Смит
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Такой показатель стал худшим с 1987 года.
В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.
Однако уже через пару часов биржи вновь устремились вниз. Более того, даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента.
На ситуацию также повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи уже открылись падением в семь процентов и были приостановлены на десять минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на семь процентов.
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Вчера, 01:52
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
75569100372559
Обсудить 83
СШАВ мире
Популярные комментарии
В США цены на продукцию и бензин - падают. В России цены на продукцию и бензин - растут.
12 марта, 23:26
Александр Боровских
831204088
Кремль победил Америку - моё почтение
12 марта, 23:27
Александр Боровских
783531050
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Мужчина поднимает гантелю
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
Банкноты номиналом один доллар США
Курс доллара поднялся до 75 рублей
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния