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В Калифорнии запретили собрания от 250 человек из-за коронавируса
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РИА Новости

В Калифорнии запретили собрания от 250 человек из-за коронавируса

23:10 12.03.2020
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в США
Медицинский работник у клиники в США
© REUTERS / David Ryder
Медицинский работник у клиники в США
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Калифорния запрещает проведение собраний не первостепенной важности от 250 человек из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении губернатора Гэвина Ньюсома.
"Каждый из нас обладает огромной силой остановить распространение этого заболевания. Отказ от проведения концерта или общественного мероприятия может иметь каскадный эффект, спасая десятки жизней и сохраняя крайне важные ресурсы здравоохранения, которые могут понадобиться вашей семьей спустя месяц", - следует из опубликованного заявления.
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В этой связи губернатор издал распоряжение "отложить или отменить все собрания по всему штату по крайней мере до конца марта". Кроме того, "собрания, не представляющие первостепенную важность, не должны превышать 250 человек".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКалифорнияВ мире
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