Боливия временно прекращает авиасообщение с Европой

ЛА-ПАС, 12 мар – РИА Новости. Боливия с субботы приостанавливает авиасообщение с Европой, сообщила временный президент страны Жанин Аньес.
"Было решено временно приостановить занятия в школах и университетах по всей стране… до 31 марта, приостановить полеты в и из Европы, начиная с 0.00 субботы", - сказала она, выступая по государственному телевидению.
Также власти запрещают проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек, включая концерты, спортивные и культурные события, манифестации.
В Боливии в настоящее время зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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