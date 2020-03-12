Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T22:51+0300
https://ria.ru/20200312/1568520205.html
Боливия временно прекращает авиасообщение с Европой
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568317126_0:246:3071:1973_1036x0_80_0_0_8f034d717bdf10e18aeb4b925d26ea17.jpg
РИА Новости

Боливия временно прекращает авиасообщение с Европой

22:51 12.03.2020
494
© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
ЛА-ПАС, 12 мар – РИА Новости. Боливия с субботы приостанавливает авиасообщение с Европой, сообщила временный президент страны Жанин Аньес.
"Было решено временно приостановить занятия в школах и университетах по всей стране… до 31 марта, приостановить полеты в и из Европы, начиная с 0.00 субботы", - сказала она, выступая по государственному телевидению.
Дезинфекционная обработка улиц в Венеции, Италия
Вчера, 08:00
"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса
Также власти запрещают проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек, включая концерты, спортивные и культурные события, манифестации.
В Боливии в настоящее время зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
230100
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЖанин АньесКоронавирусыБоливияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Пассажир на железнодорожном вокзале
Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за угрозы коронавируса
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Забор анализа на коронавирус у водителей
В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом
Медицинский работник у клиники в США
В Калифорнии запретили собрания от 250 человек из-за коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2,8 тысячи человек
Женщина в маске
В Испании из-за коронавируса закроют все государственные музеи
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Словении число случаев коронавируса достигло 96
Мужчина поднимает гантелю
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния