Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон

ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Эпидемия Эпидемия коронавируса только начинается, здоровье народа является абсолютным приоритетом, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.

"Мы только в начале этой эпидемии. И везде в Европе она набирает обороты, становится более интенсивной", - сказал французский лидер.

Он отметил, что "абсолютным приоритетом для нашего народа является наше здоровье".

Макрон с экранов призвал людей позаботиться о согражданах с более хрупким здоровьем - о пожилых, об инвалидах и о тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Я прошу всех пожилых людей - тех, кто старше 70 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями или заболеваниями органов дыхания, инвалидов оставаться как можно больше дома. Конечно, они могут выходить на улицы, делать покупки… но они должны максимально ограничить свои контакты", - добавил президент.

Также он попросил "всех французов ограничить свои перемещения".