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Культура
2020-03-12T22:54+0300
https://ria.ru/20200312/1568520088.html
Источник раскрыл название песни Little Big для Евровидения
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РИА Новости

Источник раскрыл название песни Little Big для Евровидения

22:44 12.03.2020 (обновлено: 22:54 12.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Uno", именно её отрывок появился в сети 7 марта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в эфире радиостанции "Европа Плюс" ведущий задал участникам группы вопрос, страдают ли они звёздной болезнью и без чего в гримёрке будет некомфортно.
"Особенности нет. Ну, в последнее время есть, потому что мы не пьём вообще, мы играем в Uno ("Уно") перед концертами. И это очень странно, когда организатор проходит, а мы сидим всей командой играем в Uno, и они просто проходят, возвращаются", - рассказал солист группы Илья Прусикин.
Седьмого марта в сети появился отрывок новой песни группы Little Big. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждали, что именно с этой песней, которая получит название "Uno", музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
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"Это та песня. Они намекали специально", - рассказал источник РИА Новости.
Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Пресс-служба Первого канала отмечала, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
Евровидение-2020 должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
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