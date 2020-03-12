Источник раскрыл название песни Little Big для Евровидения

Ранее в эфире радиостанции "Европа Плюс" ведущий задал участникам группы вопрос, страдают ли они звёздной болезнью и без чего в гримёрке будет некомфортно.

"Особенности нет. Ну, в последнее время есть, потому что мы не пьём вообще, мы играем в Uno ("Уно") перед концертами. И это очень странно, когда организатор проходит, а мы сидим всей командой играем в Uno, и они просто проходят, возвращаются", - рассказал солист группы Илья Прусикин.

Седьмого марта в сети появился отрывок новой песни группы Little Big. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждали, что именно с этой песней, которая получит название "Uno", музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.

"Это та песня. Они намекали специально", - рассказал источник РИА Новости.

Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Пресс-служба Первого канала отмечала, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".

Евровидение-2020 должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.