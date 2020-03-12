В Саратове будут судить мужчину, натравившего собаку на полицейских

Прокуратура уточнила, что, по версии следствия, обвиняемый находился на улице Чапаева у входа в районные следственные отделы СК РФ вместе со своей собакой охранной породы пьяным, чем нарушал общественный порядок. Когда полицейские попросили его проследовать с ними в отдел полиции для составления административного протокола, мужчина отказался и стал вести себя агрессивно, обругав их и натравив собаку.