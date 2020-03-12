В Саратове будут судить мужчину, натравившего собаку на полицейских

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в том, что натравил на двух полицейских свою собаку, которая их покусала, сообщила в четверг прокуратура области.
Ранее управление СК РФ по региону сообщило, что днем 10 декабря прошлого года мужчина возле дома №68/70 по улице Чапаева в центре Саратова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с помощью команды "фас" натравил собаку породы итальянский кане-корсо на сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей. В результате собака покусала обоих полицейских. Кроме того, мужчина оскорбил их грубой нецензурной бранью.
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Прокуратура уточнила, что, по версии следствия, обвиняемый находился на улице Чапаева у входа в районные следственные отделы СК РФ вместе со своей собакой охранной породы пьяным, чем нарушал общественный порядок. Когда полицейские попросили его проследовать с ними в отдел полиции для составления административного протокола, мужчина отказался и стал вести себя агрессивно, обругав их и натравив собаку.
"Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Саратова… Обвиняемый вину в совершении преступления не признал", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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