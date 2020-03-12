Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении

ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон.
"В течение нескольких недель наша страна сталкивается с распространением вируса. Эта эпидемия стала самым серьезным кризисом в области здравоохранения за столетие", - сказал французский лидер в телевизионном обращении к нации. Выступление президента Франции в прямом эфире из Елисейского дворца транслировал телеканал BFMTV.
Он отметил, что "здоровье не имеет цены и государство примет все необходимые меры", чтобы задержать эпидемию.