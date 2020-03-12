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Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
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РИА Новости

Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении

22:32 12.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон.
"В течение нескольких недель наша страна сталкивается с распространением вируса. Эта эпидемия стала самым серьезным кризисом в области здравоохранения за столетие", - сказал французский лидер в телевизионном обращении к нации. Выступление президента Франции в прямом эфире из Елисейского дворца транслировал телеканал BFMTV.
Он отметил, что "здоровье не имеет цены и государство примет все необходимые меры", чтобы задержать эпидемию.
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