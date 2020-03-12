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В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом

22:30 12.03.2020
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© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус у водителей
Забор анализа на коронавирус у водителей
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
Забор анализа на коронавирус у водителей
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Среди 109 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Израиле, двое - пациенты, прилетевшие рейсом "Аэрофлота" из Москвы 3 марта, сообщает министерство здравоохранения в Израиле.
"Пациенты - туристы старше 20 лет, которые находились в организованной поездке по стране", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
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Согласно данным эпидемиологического расследования, опубликованным минздравом, оба заболевших прилетели в Тель-Авив рейсом 502 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы. В Израиле они посетили Иерусалим, Тель-Авив, Мицкевич Рамон, посёлок Эйн Бокек на Мертвом море и Голанские высоты. Всем, кто находился с ними в близком контакте, минздрав предписывает соблюдать домашний карантин на протяжении двух недель.
Власти Израиля предприняли беспрецедентные меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране. В понедельник вечером граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа, обязали проходить 14-дневный карантин в домашних условиях. С вечера четверга такие же правила распространяются и на иностранных туристов.
В стране отменены массовые мероприятия с участием более 100 человек, включая свадьбы, юбилеи, бар-мицвы, конференции и театральные представления.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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