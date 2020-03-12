В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Среди 109 пациентов с подтвержденным диагнозом Среди 109 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" Израиле , двое - пациенты, прилетевшие рейсом " Аэрофлота " из Москвы 3 марта, сообщает министерство здравоохранения в Израиле.

"Пациенты - туристы старше 20 лет, которые находились в организованной поездке по стране", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Согласно данным эпидемиологического расследования, опубликованным минздравом, оба заболевших прилетели в Тель-Авив рейсом 502 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы. В Израиле они посетили Иерусалим , Тель-Авив, Мицкевич Рамон, посёлок Эйн Бокек на Мертвом море и Голанские высоты. Всем, кто находился с ними в близком контакте, минздрав предписывает соблюдать домашний карантин на протяжении двух недель.

Власти Израиля предприняли беспрецедентные меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране. В понедельник вечером граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа, обязали проходить 14-дневный карантин в домашних условиях. С вечера четверга такие же правила распространяются и на иностранных туристов.