Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дедушка семи внуков, 56-летний Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.

Энди работает фитнес-тренером. Он считает, что своей внешностью обязан преимущественно спорту и правильному питанию. Также мужчина уверен, что ему повезло с генами.

"Еще люди стареют от стресса, так что я стараюсь не сильно переживать", — отметил он.

Также британец советует пить много жидкости.

"Вы можете нанести на лицо все кремы мира, но для хорошей кожи главное — вода", — заключил Энди.