Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T22:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568519683.html
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
https://cdn24.img.ria.ru/images/97469/67/974696754_0:0:2761:1554_1036x0_80_0_0_66d212318941dd144548ebae773625c9.jpg
РИА Новости

Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

22:29 12.03.2020 (обновлено: 22:38 12.03.2020)
19608
© Fotolia / KzenonМужчина поднимает гантелю
Мужчина поднимает гантелю
© Fotolia / Kzenon
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Энди работает фитнес-тренером. Он считает, что своей внешностью обязан преимущественно спорту и правильному питанию. Также мужчина уверен, что ему повезло с генами.
"Еще люди стареют от стресса, так что я стараюсь не сильно переживать", — отметил он.
Также британец советует пить много жидкости.
"Вы можете нанести на лицо все кремы мира, но для хорошей кожи главное — вода", — заключил Энди.
Сейчас "молодой дедушка" ведет блог в инстаграме и надеется, что его пример вдохновит людей вести здоровый образ жизни.
Девушка с овощами на тарелке
6 марта, 10:36
Секрет вечной молодости. Раскрыта замедляющая старение диета
31119134326
Обсудить 7
ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
Опрос показал, что россияне знают о поправках к Конституции
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Нефтяной станок-качалка
Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals
Стюардесса в салоне самолета
Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния