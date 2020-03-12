Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Энди работает фитнес-тренером. Он считает, что своей внешностью обязан преимущественно спорту и правильному питанию. Также мужчина уверен, что ему повезло с генами.
"Еще люди стареют от стресса, так что я стараюсь не сильно переживать", — отметил он.
Также британец советует пить много жидкости.
"Вы можете нанести на лицо все кремы мира, но для хорошей кожи главное — вода", — заключил Энди.
Сейчас "молодой дедушка" ведет блог в инстаграме и надеется, что его пример вдохновит людей вести здоровый образ жизни.