В Словении число случаев коронавируса достигло 96

БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Новым коронавирусом в Словении заражены 96 человек, власти объявили эпидемию, сообщило правительство страны в четверг.
Коронавирус в четверг днем был подтвержден у 82 граждан Словении. Накануне словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции. На шести КПП на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.
"По последним данным, у нас 96 заболевших из всего 3058 тестированных… Провозглашенная эпидемия является одним из элементов активизации национального плана гражданской защиты", - сообщил кабмин в Twitter.
Словенские власти также приняли решение закрыть учебные заведения и принять ряд мер по снижению ущерба предприятий и работников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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