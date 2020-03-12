На Кубани рассказали о состоянии пациента с коронавирусом

КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Состояние жителя Кубани, госпитализированного с диагнозом "коронавирус" после возвращения 5 марта из Италии, стабильное, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции, все заболевшие – россияне. Круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие коронавирусом в РФ, определен, они будут под медицинским наблюдением, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Один из заболевших госпитализирован в Краснодарском крае.
"Состояние пациента стабильное", - сообщает минздрав.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Выписаны два гражданина Китая, один гражданин России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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