На Кубани рассказали о состоянии пациента с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Выписаны два гражданина Китая, один гражданин России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.