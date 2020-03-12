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2020-03-12T22:05+0300
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Диетолог рассказал о пандемии ожирения в России
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РИА Новости

Диетолог рассказал о пандемии ожирения в России

22:05 12.03.2020
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© Fotolia / luckybusinessТолстый мужчина у холодильника
Толстый мужчина у холодильника
© Fotolia / luckybusiness
Толстый мужчина у холодильника. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ожирение в России приобретает масштабы пандемии - более половины россиян старше 30 лет имеют избыточную массу тела, у 26% - ожирение, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, - это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение",- сказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что у россиян также отмечается дефицит микронутриентов – витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.
Две женщины за разговором
7 марта, 08:00РИА Наука
Килограмм за год. Как лишний вес ускоряет старение организма
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РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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