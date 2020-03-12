Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2,8 тысячи человек

Ранее сообщалось о 2281 заболевшем и 48 умерших. Власти страны предпринимают усилия, чтобы ограничить распространение вируса: отменены массовые мероприятия, запрещены собрания, в некоторых департаментах закрыты образовательные учреждения, ограничено посещение в больницах и домах престарелых.