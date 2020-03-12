ЕС и Британия отменили переговоры о партнерстве из-за коронавируса

Британия покинула ЕС 31 января текущего года. Однако до конца 2020 года в отношениях страны и союза действует переходный период, когда к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, однако она не участвует в процессе принятия решений в союзе. Такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. Однако по окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители в настоящее время ведут переговоры об условиях будущего партнерства. Со стороны ЕС за переговоры отвечает Еврокомиссия.