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2020-03-12T21:57+0300
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ЕС и Британия отменили переговоры о партнерстве из-за коронавируса
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РИА Новости

ЕС и Британия отменили переговоры о партнерстве из-за коронавируса

21:57 12.03.2020
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© AP Photo / Luca BrunoНаружная реклама со слоганом "Коронавирус. Давайте прекратим это вместе" в регионе Ломбардия, Италия
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости, Мария Князева. Переговоры Евросоюза и Великобритании о будущем партнерстве в Лондоне на следующей неделе отменены из-за ситуации с распространением нового коронавируса, однако возможно продолжение диалога через видеоконференции, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Учитывая последние события с COVID-19, участники переговоров ЕС и Великобритании сегодня решили не проводить раунд переговоров на следующей неделе в Лондоне в первоначально запланированной формате", - говорится в сообщении.
Они изучают альтернативные варианты продолжения диалога, включая видеоконференции, сообщает ЕК.
Британия покинула ЕС 31 января текущего года. Однако до конца 2020 года в отношениях страны и союза действует переходный период, когда к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, однако она не участвует в процессе принятия решений в союзе. Такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. Однако по окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители в настоящее время ведут переговоры об условиях будущего партнерства. Со стороны ЕС за переговоры отвечает Еврокомиссия.
Переходный период может быть продлен, в противном случае стране и союзу необходимо будет договориться за весьма короткий срок или переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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