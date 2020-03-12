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В Мексике зафиксировали пять новых случаев коронавируса
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РИА Новости

В Мексике зафиксировали пять новых случаев коронавируса

21:54 12.03.2020
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© REUTERS / StringerЗакрытая средняя школа в Ухане
Закрытая средняя школа в Ухане
© REUTERS / Stringer
МЕХИКО, 12 мар - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что вторая фаза пандемии коронавируса COVID-19 в стране может наступить в течение двух недель, количество подтвержденных случаев в Мексике выросло с 7 до 12.
"Достаточно 30 дней с момента обнаружения первого случая коронавируса, чтобы он начал распространяться среди граждан страны. Первый случай в Мексике был зафиксирован 27 февраля", - заявил Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter президента страны.
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Глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа в свою очередь добавил, что в стране сейчас зафиксировано 12 случаев заражения. "В Мексике зарегистрированы 12 подтвержденных случаев коронавируса, из которых - восемь мужчин и четыре женщины. Есть 49 подозрительных случаев", - рассказал он.
Говоря о новых случаях заболевания, Лопес-Гатель отметил, что все они имеют историю путешествий в Европу и США, положительные результаты дали анализы пациентов из города Мехико, штата Мехико, Керетаро и Нуэво-Леона.
"Правительство немедленно уведомит граждан страны о вступлении во вторую фазу пандемии, когда вирус уже распространяется среди граждан страны. Не только из соображений этики и прозрачности действий правительства, но и потому, что это необходимо как часть научного эксперимента", - добавил Лопес-Гатель.
По словам министра, под вопросом находится проведение тысяч массовых мероприятий в стране, однако решение по каждому случаю будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки и реальной угрозы распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМексикаВ мире
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