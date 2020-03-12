В Мексике зафиксировали пять новых случаев коронавируса

МЕХИКО, 12 мар - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что вторая фаза пандемии коронавируса COVID-19 в стране может наступить в течение двух недель, количество подтвержденных случаев в Мексике выросло с 7 до 12.

"Достаточно 30 дней с момента обнаружения первого случая коронавируса , чтобы он начал распространяться среди граждан страны. Первый случай в Мексике был зафиксирован 27 февраля", - заявил Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter президента страны.

Глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа в свою очередь добавил, что в стране сейчас зафиксировано 12 случаев заражения. "В Мексике зарегистрированы 12 подтвержденных случаев коронавируса, из которых - восемь мужчин и четыре женщины. Есть 49 подозрительных случаев", - рассказал он.

Говоря о новых случаях заболевания, Лопес-Гатель отметил, что все они имеют историю путешествий в Европу и США, положительные результаты дали анализы пациентов из города Мехико, штата Мехико, Керетаро и Нуэво-Леона.

"Правительство немедленно уведомит граждан страны о вступлении во вторую фазу пандемии, когда вирус уже распространяется среди граждан страны. Не только из соображений этики и прозрачности действий правительства, но и потому, что это необходимо как часть научного эксперимента", - добавил Лопес-Гатель.

По словам министра, под вопросом находится проведение тысяч массовых мероприятий в стране, однако решение по каждому случаю будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки и реальной угрозы распространения вируса.