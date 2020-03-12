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Советник Джонсона оценил ситуацию с коронавирусом в Британии
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РИА Новости

Советник Джонсона оценил ситуацию с коронавирусом в Британии

21:44 12.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания по развитию ситуации с коронавирусом отстает от Италии примерно на четыре недели, считает главный советник британского премьер-министра по науке Патрик Уалланс.
"В настоящее время мы находимся на траектории, которая, как видится, развивается с отстаиванием в четыре недели от Италии и некоторых других стран Европы. В настоящее время в Британии подтверждены 590 случаев (заражения коронавирусом) и 20 человек находятся в реанимации. Если вы подсчитаете, что это может означать в общих цифрах, то с большой долей вероятности у нас (в Британии) на данный момент имеются от 5 до 10 тысяч заразившихся людей. Это на самом деле небольшое количество", - сказал Уалланс на пресс-конференции после совещания кабинета министров.
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Он подтвердил сделанное ранее заявление премьера о том, что всем, у кого наблюдаются малейшие симптомы простудных заболеваний или гриппа, необходимо оставаться дома в течение как минимум семи дней.
"Не следует обращаться в скорую помощь, если вы находитесь на стадии самоизоляции. Но если симптомы у вас ухудшаются или не исчезают после семи дней, то свяжитесь с врачами онлайн. Если у вас нет доступа в интернет, то позвоните по телефону. В экстренных случаях обращайтесь в службу скорой помощи", - сказал советник.
Главными рекомендациями по-прежнему остаются частое мытье рук и сохранение дистанции между людьми в два метра. В случае самоизоляции медики просят не выходить из дома всех, кто проживает вместе с заболевшим. При этом уже сейчас правительство и медики просят людей ответственно отнестись к планированию возможной самоизоляции: сделать все для комфортного пребывания дома, договориться со знакомыми о возможной помощи и оградить от возможного заражения пожилых людей и тех, кто страдает какими-либо заболеваниями.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 134, составив 590. Это рекордный скачок числа заболевших с момента, когда 31 января был зарегистрирован первый случай. От коронавируса скончались 10 британцев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияИталияВ мире
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