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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T22:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568518808.html
Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals
https://cdn25.img.ria.ru/images/155740/35/1557403532_454:729:2799:2048_1036x0_80_0_0_3c727b6a73256d1f4655e57a4ce46d10.jpg
РИА Новости

Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals

21:44 12.03.2020 (обновлено: 22:43 12.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую марку нефти Urals с основных рынков после срыва сделки ОПЕК+, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
На протяжении последней недели Saudi Aramco провела переговоры с различными компаниями, среди которых Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 и Litasco.
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СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
По информации агентства, саудовская компания намерена поставлять на европейские рынки на 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки больше обычных объемов.
При этом отмечается, что тактика Эр-Рияда уже начала приносить плоды: некоторые нефтеперерабатывающие заводы начали заказывать у них дополнительные объемы топлива для загрузки в апреле по "очень привлекательным ценам".
Так, по данным агентства, Total хочет приобрести 600-700 тысяч баррелей в сутки в апреле, а нефтеперерабатывающий завод STAR азербайджанской SOCAR планирует закупить три миллиона баррелей саудовской нефти в этом же месяце.
По данным белорусского источника Reuters, Минск ведет переговоры с Эр-Риядом с прошлого года, при этом в Белоруссии находят цены на нефть из Саудовской Аравии "замечательными".
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Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом четыре дня назад, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки.
Прорвало
10 марта, 15:46
Прорвало
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Обсудить 7
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьSaudi AramcoUralsОПЕКСаудовская АравияБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
А вот не надо было на рожон лезть, а надо было головой думать некоторым чиновникам. Теперь расхлебывать будут обычные россияне - Кудрин уже предрек увеличение числа бедных.
12 марта, 21:47
АНАнна Никанорова
10111333
саудитов песком занесет при нефти за 20.. это они по 100 привыкли строить красоту. а сейчас их на долго не хватит.... там принцев полно и все хотят денег
12 марта, 22:24
Даша Светлая
1700002
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