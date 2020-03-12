Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую марку нефти Urals с основных рынков после срыва сделки ОПЕК+, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

На протяжении последней недели Saudi Aramco провела переговоры с различными компаниями, среди которых Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 и Litasco.

По информации агентства, саудовская компания намерена поставлять на европейские рынки на 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки больше обычных объемов.

При этом отмечается, что тактика Эр-Рияда уже начала приносить плоды: некоторые нефтеперерабатывающие заводы начали заказывать у них дополнительные объемы топлива для загрузки в апреле по "очень привлекательным ценам".

Так, по данным агентства, Total хочет приобрести 600-700 тысяч баррелей в сутки в апреле, а нефтеперерабатывающий завод STAR азербайджанской SOCAR планирует закупить три миллиона баррелей саудовской нефти в этом же месяце.

По данным белорусского источника Reuters, Минск ведет переговоры с Эр-Риядом с прошлого года, при этом в Белоруссии находят цены на нефть из Саудовской Аравии "замечательными".

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.