Байден раскритиковал администрацию Трампа за реакцию на коронавирус

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Фаворит президентской гонки демократов Джо Байден раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за то, как она реагирует на эпидемию коронавируса.
"К сожалению, вирус обнажил серьезные недостатки нынешней администрации. Перманентное отсутствие доверия к нынешнему президенту усугубляет страхи в обществе, а его враждебное отношение к правде эти страхи раздувает", - заявил Байден, выступая в Делавэре. Его выступление транслировали местные телеканалы.
"Ни один президент не может пообещать предотвратить будущие вспышки, но я могу пообещать вам, что когда я буду президентом, мы будем лучше подготовлены, будем лучше реагировать и восстанавливаться. Мы будем руководить с помощью науки", - сказал Байден. Он не назвал конкретных мер, которые, по его мнению, следует предпринять в данный момент.
Тем временем предвыборный штаб Байдена заявил, что он будет проводить "виртуальные мероприятия" вместо запланированных митингов в Иллинойсе и Флориде.
В США отмечено уже более 1,3 тыс случаев коронавируса, 38 человек умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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