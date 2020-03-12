Байден раскритиковал администрацию Трампа за реакцию на коронавирус

"К сожалению, вирус обнажил серьезные недостатки нынешней администрации. Перманентное отсутствие доверия к нынешнему президенту усугубляет страхи в обществе, а его враждебное отношение к правде эти страхи раздувает", - заявил Байден, выступая в Делавэре. Его выступление транслировали местные телеканалы.

"Ни один президент не может пообещать предотвратить будущие вспышки, но я могу пообещать вам, что когда я буду президентом, мы будем лучше подготовлены, будем лучше реагировать и восстанавливаться. Мы будем руководить с помощью науки", - сказал Байден. Он не назвал конкретных мер, которые, по его мнению, следует предпринять в данный момент.