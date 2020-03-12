В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

Вице-спикер отметил, что введение платных парковок в свое время избавило центр города от пробок и припаркованных в три ряда машин вдоль тротуаров, но, возможно, сейчас настал момент, чтобы временно отменить ранее введенные правила.