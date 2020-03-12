В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
"Продолжаем тему коронавируса, вернее - мер его профилактики. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик. Это, безусловно, правильно и своевременно. Однако есть ли альтернатива для людей, которым ежедневно нужно ездить на работу? Да, у какой-то части москвичей есть личный транспорт. Но парковки в центре Москвы, мягко говоря, не дешевые. Далеко не всем такая роскошь по карману", - написал Толстой на своей странице в Facebook.
"Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость", - добавил вице-спикер.
Вице-спикер отметил, что введение платных парковок в свое время избавило центр города от пробок и припаркованных в три ряда машин вдоль тротуаров, но, возможно, сейчас настал момент, чтобы временно отменить ранее введенные правила.
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