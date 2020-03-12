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В Норвегии зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Норвегии зафиксировали первую смерть от коронавируса

21:19 12.03.2020 (обновлено: 21:29 12.03.2020)
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© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус у водителей
Забор анализа на коронавирус у водителей
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
Забор анализа на коронавирус у водителей
МУРМАНСК, 12 мар - РИА Новости. Пожилой человек, заразившийся коронавирусом, стал первой жертвой этого заболевания в Норвегии, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг телекомпании NRK.
"Сегодня вечером мы узнали о первом смертельном случае, вызванном коронавирусом. Пожилой человек, который заболел, скончался", - сказала Сульберг в интервью программе "Дагсревью" на NRK.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНорвегияВ мире
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