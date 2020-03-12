В Норвегии зафиксировали первую смерть от коронавируса

"Сегодня вечером мы узнали о первом смертельном случае, вызванном коронавирусом. Пожилой человек, который заболел, скончался", - сказала Сульберг в интервью программе "Дагсревью" на NRK.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.