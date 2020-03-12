Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником

"Белому дому известны сообщения о том, после визита бразильской делегации в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде - ред.) в минувшие выходные у одного из ее членов был диагностирован положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

Тем не менее, как указно в сообщении, "и президент, и вице-президент почти не взаимодействовали с человеком, который дал положительный результат, и это не требует тестирования (Трампа и Пенса - ред.) в данный момент".