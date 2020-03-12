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Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником
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РИА Новости

Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником

21:04 12.03.2020 (обновлено: 21:14 12.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
"Белому дому известны сообщения о том, после визита бразильской делегации в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде - ред.) в минувшие выходные у одного из ее членов был диагностирован положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.
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Тем не менее, как указно в сообщении, "и президент, и вице-президент почти не взаимодействовали с человеком, который дал положительный результат, и это не требует тестирования (Трампа и Пенса - ред.) в данный момент".
Ранее тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат, сообщал портал Globo. До этого издание Estado de S. Paulo сообщило, что президент Бразилии Жаир Болсонару находится под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус у Вайнгартена. Оба бразильца на прошлой неделе посещали США, где встречались с Трампом. Сам Трамп заявил, что не делал тестов.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМайк ПенсДональд ТрампБразилияСШАВ мире
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