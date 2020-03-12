В Индии подтвердили первую смерть от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар - РИА Новости. Первый человек умер в индийском штате Первый человек умер в индийском штате Карнатака из-за коронавируса, сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения штата Б. Шрирамулу.

Как написал министр в Twitter , "76-летний мужчина из Кальбурги (город в штате Махараштра - ред.), который скончался, был пациентом, у которого подозревали COVID-19, был заражен COVID-19".

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по отслеживанию контактов, изоляции и другие меры в соответствии с протоколом", - добавил он.

Погибший - 76-летний Махмад Хуссейн Сиддики - 29 февраля приехал в Индию из Саудовской Аравии и был помещен в изолятор, так как у него была простуда и жар.

Сиддики скончался рано утром в среду, однако медики не сообщали о том, что причиной смерти был коронавирус до тех пор, пока не получили результаты анализов.

Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии сообщило, что число зараженных коронавирусом в Индии достигло 73. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы.