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В Индии подтвердили первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Индии подтвердили первую смерть от коронавируса

20:58 12.03.2020
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© REUTERS / WANAДезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / WANA
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар - РИА Новости. Первый человек умер в индийском штате Карнатака из-за коронавируса, сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения штата Б. Шрирамулу.
Как написал министр в Twitter, "76-летний мужчина из Кальбурги (город в штате Махараштра - ред.), который скончался, был пациентом, у которого подозревали COVID-19, был заражен COVID-19".
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"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по отслеживанию контактов, изоляции и другие меры в соответствии с протоколом", - добавил он.
Погибший - 76-летний Махмад Хуссейн Сиддики - 29 февраля приехал в Индию из Саудовской Аравии и был помещен в изолятор, так как у него была простуда и жар.
Сиддики скончался рано утром в среду, однако медики не сообщали о том, что причиной смерти был коронавирус до тех пор, пока не получили результаты анализов.
Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии сообщило, что число зараженных коронавирусом в Индии достигло 73. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКарнатакаМахараштраИндияВ мире
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