Австрия расширила ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Канцлер Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг объявил о расширении национальных ограничительных мер в борьбе с распространением коронавируса

ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 361, сообщило министерство здравоохранения республики. В четверг в Австрии зафиксировали первую смерть от COVID-19.

"В течение следующих недель не будет никаких религиозных праздников, включая свадьбы, крещение и прочее. По возможности, также отменить все богослужения, чтобы предотвратить заражение", - сказал Курц на пресс-конференции о текущем положении дел в стране на фоне коронавируса.

Он также сообщил о переносе муниципальных выборов в федеральных землях Штирия и Форарльберг.

"Как уже было объявлено, с понедельника вводятся изменения в работу школ. Республика окажет финансовую поддержку предприятиям, которые будут освобождать от работы сотрудников для ухода за детьми, до Пасхи компенсируя им треть расходов по выплате заработной платы", - добавил канцлер.

Курц сообщил, что власти готовы гарантировать работу "столпов страны" и возможность продолжать жизнь надлежащим образом.

"Я обращаюсь с просьбой ко всем людям, молодым и пожилым, сократить социальные контакты в ближайшие недели. Сделать все, чтобы замедлить заражение и распространение COVID-19 - в интересах австрийского общества", - заключил канцлер.

Ранее во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.