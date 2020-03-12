Трамп восхитился низкими ценами на нефть

"Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику. — Прим. ред.) — как сокращение налогов", — ответил Трамп.