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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T23:01+0300
https://ria.ru/20200312/1568517371.html
Трамп восхитился низкими ценами на нефть
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп восхитился низкими ценами на нефть

20:49 12.03.2020 (обновлено: 23:01 12.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.
В ходе общения Трампа с прессой в Вашингтоне журналисты задали вопрос о том, как прошел недавний телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
"Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику. — Прим. ред.) — как сокращение налогов", — ответил Трамп.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах— участницах прежнего альянса.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг в 19:20 (мск) упали на 8,4 процента, до 32,78 долларов за баррель. Цена нефти сорта WTI на Нью-Йоркской Comex опускалась на 6,16 процента — до 30,95 долларов за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМухаммед бен СальманДональд ТрампОПЕКСаудовская АравияСШАВ мире
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