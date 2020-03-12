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В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек
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РИА Новости

В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек

20:48 12.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Сербии достигло 24 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Власти Сербии в среду запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на 26 апреля. Президент Александр Вучич призвал тех, кто посещал зараженные регионы или имел контакт с лицами оттуда, обратиться к медикам. Ранее официально сообщалось о 19 зараженных.
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"До 18.00 (20.00 мск) проверены анализы 25 человек, из которых 5 были позитивны и 20 негативны на коронавирус", - сообщил вечером минздрав.
Несмотря на заявления властей о необходимости избегать массовой закупки продуктов и медикаментов граждане страны в соцсетях начали выкладывать фотографии пустых полок в магазинах и жаловаться на отсутствие дезинфицирующих средств в аптеках.
Ранее власти Сербии ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.
Минздрав Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил в четверг о 4 новых заболевших коронавирусом, таким образом число инфицированных в БиГ достигло 11 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАлександр ВучичСербияВ мире
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