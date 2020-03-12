В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек

БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Сербии достигло 24 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Власти Сербии в среду запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на 26 апреля. Президент Александр Вучич призвал тех, кто посещал зараженные регионы или имел контакт с лицами оттуда, обратиться к медикам. Ранее официально сообщалось о 19 зараженных.

"До 18.00 (20.00 мск) проверены анализы 25 человек, из которых 5 были позитивны и 20 негативны на коронавирус", - сообщил вечером минздрав.

Несмотря на заявления властей о необходимости избегать массовой закупки продуктов и медикаментов граждане страны в соцсетях начали выкладывать фотографии пустых полок в магазинах и жаловаться на отсутствие дезинфицирующих средств в аптеках.

Китая, Ирана, Южной Кореи и Ранее власти Сербии ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии Швейцарии . Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.