Число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 117 человек

АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 117 человек, при этом выписаны первые двое заболевших, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.
За сутки подтверждены 18 новых случаев.
По словам профессора, 107 случаев имеют известное эпидемиологическое происхождение, в 10 случаях выясняется источник. Он также сообщил, что в больницах находятся 34 человека, трое из них помещены в палаты интенсивной терапии.
"Двое ранее заболевших сегодня были выписаны из больницы в Салониках, речь идет о двух первых вылечившихся пациентах", - сказал Циодрас.
Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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