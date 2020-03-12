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Число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 117 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 117 человек

20:44 12.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля
АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 117 человек, при этом выписаны первые двое заболевших, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.
За сутки подтверждены 18 новых случаев.
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По словам профессора, 107 случаев имеют известное эпидемиологическое происхождение, в 10 случаях выясняется источник. Он также сообщил, что в больницах находятся 34 человека, трое из них помещены в палаты интенсивной терапии.
"Двое ранее заболевших сегодня были выписаны из больницы в Салониках, речь идет о двух первых вылечившихся пациентах", - сказал Циодрас.
Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыГрецияВ мире
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