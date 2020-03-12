Число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 117 человек

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

По словам профессора, 107 случаев имеют известное эпидемиологическое происхождение, в 10 случаях выясняется источник. Он также сообщил, что в больницах находятся 34 человека, трое из них помещены в палаты интенсивной терапии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.