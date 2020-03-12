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Минздрав Белоруссии сообщил о 21 пациенте с коронавирусом
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РИА Новости

Минздрав Белоруссии сообщил о 21 пациенте с коронавирусом

20:42 12.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСанитарная обработка общественного транспорта во Львове
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Число пациентов в Белоруссии, у которых выявлен новый тип коронавируса, выросло до 21, сообщила в четверг пресс-служба здравоохранения республики.
Ранее в Минздраве сообщали о 12 случаях инфицирования новым коронавирусом, при этом четверо уже излечились, а один из них в четверг был выписан из больницы после серии отрицательных анализов.
"На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБелоруссияВ мире
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