В Калининграде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом

"Заболевшая женщина — родственница той калининградки, у которой был выявлен первый случай в регионе. Вирус был выявлен в условиях карантина в стационаре. Ее состояние не вызывает опасений медиков, она получает необходимое лечение в больнице", - сказал Лысков.