В Калининграде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 12 мар - РИА Новости. Состояние здоровья жительницы Калининграда, у которой был выявлен второй в регионе случай коронавируса, не вызывает опасений у медиков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в России было зарегистрировано шесть заболевших коронавирусом: четыре – в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае. Таким образом, в Калининграде подтверждено два случая заболевших коронавирусом.
"Заболевшая женщина — родственница той калининградки, у которой был выявлен первый случай в регионе. Вирус был выявлен в условиях карантина в стационаре. Ее состояние не вызывает опасений медиков, она получает необходимое лечение в больнице", - сказал Лысков.
До настоящего в Калининградской области был зафиксирован один случай заболевания. Коронавирус диагностирован у жительницы, недавно вернувшейся с отдыха в Италии. Болезнь проходит у нее бессимптомно, но ее изолировали в отдельный больничный бокс. Медики проверяют родственников и знакомых женщины, с которыми она контактировала после возвращения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-2019 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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