СМИ: королевскую семью и главу МИД Норвегии поместили на карантин

МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. Норвежская королевская семья и ряд чиновников правительства, в том числе глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, помещены в карантин после возвращения из зарубежной поездки, сообщает телерадиокомпания NRK.
"Королевская чета, а также несколько членов государственного совета помещены в карантин", - сообщают источники телерадиокомпании.
Называются имена министра иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде и министра промышленности Иселин Нюбё, которые в сопровождении короля и королевы находились с государственным визитом в Иордании в начале марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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