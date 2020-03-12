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В Вене сотрудников ООН переведут на удаленную работу
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РИА Новости

В Вене сотрудников ООН переведут на удаленную работу

20:23 12.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники учреждений ООН в Вене с 16 марта переходят на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба Венского международного центра (ВМЦ).
В венском городе ООН расположены штаб-квартиры четырех организаций: Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
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"Учитывая меры, принятые австрийскими властями, и рекомендацию медицинской службы Венского международного центра, руководители четырех расположенных в Вене организаций решили перевести весь персонал на удаленную работу с понедельника, 16 марта, до пятницы, 3 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что на работу в ВМЦ смогут приходить только те сотрудники, присутствие которых критически важно, их каждая из организаций определит самостоятельно. Все остальные сотрудники, а также посетители ВМЦ, не будут иметь доступа к зданиям центра.
В пресс-релизе говорится, что эту меру пересмотрят еще до 3 апреля с учетом развития ситуации и рекомендаций местных властей.
Главы четырех организаций также дали указание сотрудникам отказаться от первоочередных командировок с 16 марта, первостепенные служебные поездки будут одобрять в каждой организации самостоятельно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВенаООНВ мире
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