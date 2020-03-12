США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле

После 20 мая за сотрудничество с этими двумя компаниями могут последовать американские санкции.

США обвиняют эти структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading - в четверг, 12 марта. Минфин США заявляет, что после введения санкций против первой "дочки" она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.