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США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле
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РИА Новости

США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле

20:21 12.03.2020 (обновлено: 20:22 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" - швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США
После 20 мая за сотрудничество с этими двумя компаниями могут последовать американские санкции.
США обвиняют эти структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading - в четверг, 12 марта. Минфин США заявляет, что после введения санкций против первой "дочки" она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.
"Роснефть" называла американские санкции незаконными и необоснованными, указывала, что ее деятельность на территории Венесуэлы носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели.
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