На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным Минздрава, зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.
"На Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - сообщается на сайте министерства.
Сообщается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, изучаются их контакты.
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По данным ведомства, у ранее госпитализированного в Черновцах мужчины состояние удовлетворительное.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.