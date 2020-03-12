На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным Минздрава, зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.