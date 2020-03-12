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На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

20:11 12.03.2020 (обновлено: 20:31 12.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным Минздрава, зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.
"На Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - сообщается на сайте министерства.
Сообщается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, изучаются их контакты.
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Карта распространения нового коронавируса
По данным ведомства, у ранее госпитализированного в Черновцах мужчины состояние удовлетворительное.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыУкраинаВ мире
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