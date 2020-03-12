В Саратове нашли тело новорожденной девочки у заброшенного сарая

"По предварительным данным, 12 марта в утреннее время возле заброшенного сарая, расположенного неподалеку от дома №21 на улице Омской в Заводском районе города Саратова, прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных на сайте управления, запечатлено, как сотрудник СК проводит осмотр места происшествия возле поврежденной пожаром деревянной постройки, находящейся на заброшенной территории, где среди высохших зарослей валяется мусор.
"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.