В Саратове нашли тело новорожденной девочки у заброшенного сарая

"По предварительным данным, 12 марта в утреннее время возле заброшенного сарая, расположенного неподалеку от дома №21 на улице Омской в Заводском районе города Саратова, прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию", - говорится в сообщении.