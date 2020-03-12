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В Саратове нашли тело новорожденной девочки у заброшенного сарая
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РИА Новости

В Саратове нашли тело новорожденной девочки у заброшенного сарая

20:07 12.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обнаружения тела новорожденной девочки у заброшенного сарая в Саратове, сообщает областное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 12 марта в утреннее время возле заброшенного сарая, расположенного неподалеку от дома №21 на улице Омской в Заводском районе города Саратова, прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных на сайте управления, запечатлено, как сотрудник СК проводит осмотр места происшествия возле поврежденной пожаром деревянной постройки, находящейся на заброшенной территории, где среди высохших зарослей валяется мусор.
"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
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