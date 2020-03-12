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Пелоси назвала разрешение поездок из Британии в США странным
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РИА Новости

Пелоси назвала разрешение поездок из Британии в США странным

20:06 12.03.2020 (обновлено: 20:07 12.03.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает "странным" исключение Великобритании из списка европейских стран, авиасообщение с которыми США приостанавливают в пятницу, об этом она заявила на брифинге в четверг.
"Вчера вечером вице-президент Пенс и доктор Фаучи (глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи - ред.) позвонили, чтобы проинформировать меня (о вводимом ограничении на въезд из стран Европы). Доктор Фаучи сказал, что это научное и медицинское решение, я доверяю ему, но это просто странно", - сказала Пелоси, комментируя решение администрации США исключить Великобританию из списка европейских стран, в отношении которых принята мера.
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ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса
"Они говорят: это потому, что легко перемещаться между этими странами (страны Шенгенской зоны), но при этом они отделены от Великобритании. Однако, вы пересекаете канал - и вы в Англии", - удивилась спикер палаты представителей.
Ранее в среду в телевизионном обращении к нации президент Трамп из-за распространения коронавируса запретил въезд в США с 13 марта на 30 дней всем иностранцам, которые за последние две недели посещали Шенгенскую визовую зону, в которую входят 26 государств. В Белом доме пояснили, что, по оценке администрации, ЕС недостаточно реагировал на коронавирус. В ЕС в свою очередь сообщили, что американские власти не согласовывали с ними этот шаг и даже не предупреждали о нем. Еврокомиссия не собирается принимать каких-либо немедленных ответных мер и намерена проанализировать возможное влияние этого запрета на ЕС.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНэнси ПелосиЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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