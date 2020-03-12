Число случаев заражения в Болгарии возросло до 16 человек

Согласно газете, в четверг было выявлено еще девять случаев заражения, общее число достигло 16. Отмечается, что все девять пациентов - из болгарской столицы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.