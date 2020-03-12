Число случаев заражения в Болгарии возросло до 16 человек

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Болгарии возросло до 16, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно газете, в четверг было выявлено еще девять случаев заражения, общее число достигло 16. Отмечается, что все девять пациентов - из болгарской столицы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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