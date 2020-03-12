Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T19:57+0300
https://ria.ru/20200312/1568515593.html
Число случаев заражения в Болгарии возросло до 16 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568503668_0:301:3105:2047_1036x0_80_0_0_5876a185a7702cc3827d93b63c73c7c0.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения в Болгарии возросло до 16 человек

19:57 12.03.2020
779
© REUTERS / Umit BektasРабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Болгарии возросло до 16, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно газете, в четверг было выявлено еще девять случаев заражения, общее число достигло 16. Отмечается, что все девять пациентов - из болгарской столицы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
511400
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБолгарияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В штабе рассказали, как выявили заразившихся коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси назвала разрешение поездок из Британии в США странным
Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
Измерение температуры водителя автомобиля
Число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 117 человек
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
В Белоруссии выписали первого заразившегося коронавирусом пациента
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Закрытая средняя школа в Ухане
В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек
Прохожие в защитных медицинских масках
В Швейцарии число жертв коронавируса достигло шести человек
Измерение температуры водителя автомобиля
В Вене сотрудников ООН переведут на удаленную работу
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Молдавии подтвердили два новых случая коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Лента новостейМолния