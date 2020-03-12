В Испании из-за коронавируса закроют все государственные музеи

"В соответствии с дополнительными мерами в районах быстрого распространения COVID-19, объявленными Советом министров, министерство культуры и спорта в координации с министерством здравоохранения приняло решение принять серию временных мер с целью обеспечения здоровья посетителей, пользователей и сотрудников музеев и государственных архивов на всей испанской территории", - говорится в заявлении министерства.