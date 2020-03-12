В Испании из-за коронавируса закроют все государственные музеи

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Все испанские музеи и государственные архивы, находящиеся в подчинении министерства культуры, будут закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили власти.
"В соответствии с дополнительными мерами в районах быстрого распространения COVID-19, объявленными Советом министров, министерство культуры и спорта в координации с министерством здравоохранения приняло решение принять серию временных мер с целью обеспечения здоровья посетителей, пользователей и сотрудников музеев и государственных архивов на всей испанской территории", - говорится в заявлении министерства.
Среди музеев, работа которых приостановлена, - музей Греко в Толедо, Национальный музей и исследовательский центр Альтамира (Кантабрия), Дом-музей Сервантеса в Вальядолиде, Музей римского искусства в Мериде, генеральный архив Индий в Севилье, генеральный архив в Симанкасе, генеральный архив короны Арагона в Барселоне и ряд других.
Собор Святого Семейства в Барселоне будет закрыт с пятницы.
По последним официальным данным, почти 3 тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались. Больше всего заболевших в Мадриде - 1388 человек, скончались 56 человек.
В ряде регионов Испании, в том числе в Мадриде, Каталонии и Стране басков, закрыты учебные заведения, запрещено проведение мероприятий с участием более тысячи человек, парламент не будет собираться на пленарные заседания в течение ближайших двух недель. Правительство выделило экономическую помощь на борьбу с коронавирусом и поддержку бизнеса.
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