В Сиднее открылась выставка рисунков углем от пожаров

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Благотворительная выставка Rise с работами современных художников, выполненных углем от пожаров в Австралии, открылась в Сиднее, . Благотворительная выставка Rise с работами современных художников, выполненных углем от пожаров в Австралии, открылась в Сиднее, сообщает The Guardian.

В ней приняли участие австралийский художник и музыкант под псевдонимом Reg Mombassa, американский стрит-артист Шепард Фейри, француз Тьерри Гетта, который работал с Бэнкси, американский иллюстратор Рилла Александер и другие.

Билеты на выставку, которая продолжалась всего один день, были проданы еще до открытия.