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В Сиднее открылась выставка рисунков углем от пожаров
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РИА Новости

В Сиднее открылась выставка рисунков углем от пожаров

22:16 12.03.2020
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© AP Photo / Rick RycroftПожарный среди сгоревшего леса в Австралии
Пожарный среди сгоревшего леса в Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Благотворительная выставка Rise с работами современных художников, выполненных углем от пожаров в Австралии, открылась в Сиднее, сообщает The Guardian.
В ней приняли участие австралийский художник и музыкант под псевдонимом Reg Mombassa, американский стрит-артист Шепард Фейри, француз Тьерри Гетта, который работал с Бэнкси, американский иллюстратор Рилла Александер и другие.
Билеты на выставку, которая продолжалась всего один день, были проданы еще до открытия.
Купить произведения искусства можно будет онлайн на аукционе до 17 апреля. Все вырученные средства перенаправят в местные благотворительные организации, которые принимают участие в борьбе с последствиями лесных пожаров и помогают их жертвам.
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