Память Табакова почтили в Саратове во вторую годовщину смерти актера

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Память актера и режиссера Олега Табакова почтили на его родине в Саратове в четверг во вторую годовщину со дня его смерти, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного министерства культуры Ирина Спешилова.

"Сегодня в Саратове к памятнику Олегу Павловичу Табакова несут цветы. Министр культуры области Татьяна Гаранина, директора театров, ведущие артисты и режиссеры, студенты и преподаватели театрального института почтили память великого земляка минутой молчания и возложили красные розы", - сказала собеседница агентства, уточнив, что всего собралось около 150 человек.

Министр Гаранина отметила, что саратовцам дорого все, что связано с именем и делами Табакова. "На саратовской земле есть люди, готовые продолжать дело Табакова", - цитирует ее слова пресс-служба областного министерства культуры.

Губернатор Валерий Радаев заявил, что саратовцы продолжают "хранить теплые воспоминания об этом удивительном человеке". "Олег Павлович всегда с любовью и теплотой говорил о Саратовской области, и жители региона отвечали ему взаимностью", - написал глава региона в Instagram.