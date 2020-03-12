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Память Табакова почтили в Саратове во вторую годовщину смерти актера
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РИА Новости

Память Табакова почтили в Саратове во вторую годовщину смерти актера

19:54 12.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения Премии Олега Табакова
Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения Премии Олега Табакова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Память актера и режиссера Олега Табакова почтили на его родине в Саратове в четверг во вторую годовщину со дня его смерти, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного министерства культуры Ирина Спешилова.
"Сегодня в Саратове к памятнику Олегу Павловичу Табакова несут цветы. Министр культуры области Татьяна Гаранина, директора театров, ведущие артисты и режиссеры, студенты и преподаватели театрального института почтили память великого земляка минутой молчания и возложили красные розы", - сказала собеседница агентства, уточнив, что всего собралось около 150 человек.
Министр Гаранина отметила, что саратовцам дорого все, что связано с именем и делами Табакова. "На саратовской земле есть люди, готовые продолжать дело Табакова", - цитирует ее слова пресс-служба областного министерства культуры.
Губернатор Валерий Радаев заявил, что саратовцы продолжают "хранить теплые воспоминания об этом удивительном человеке". "Олег Павлович всегда с любовью и теплотой говорил о Саратовской области, и жители региона отвечали ему взаимностью", - написал глава региона в Instagram.
Уроженец Саратова, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни после тяжелой болезни. В Саратове имя Табакова присвоили детской театральной студии при Саратовском ТЮЗе, дворцу творчества детей и молодежи, где он в школьные годы посещал театральный кружок, скверу в центре города, где установлен памятник артисту, а на самом дворце творчества и на школе №18, где он учился, открыли мемориальные доски.
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КультураТеатрНовости культурыОлег ТабаковСаратов
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