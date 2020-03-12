В штабе рассказали, как выявили заразившихся коронавирусом в России

Ранее в четверг сообщалось, что в Москве подтверждено еще четыре случая коронавирусной инфекции.

Уточняется, что всего в столице выявлено 19 случаев. В настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Два родственника пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Один человек направлен в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине. "Пассажиры рейса находятся под медицинским наблюдением. Заболевшие коронавирусом прибыли следующим рейсом - рейс №DP-804 01.03.2020 Бергамо-Москва", - пояснили в штабе.