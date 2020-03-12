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Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
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РИА Новости

Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

19:53 12.03.2020 (обновлено: 20:24 12.03.2020)
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© AP Photo / Luca BrunoНаружная реклама со слоганом "Коронавирус. Давайте прекратим это вместе" в регионе Ломбардия, Италия
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Италии супружеская пара умерла из-за коронавируса с разницей в два часа, сообщила газета Corriere Della Sera.
Чета из Альбино в провинции Бергамо прожила вместе 60 лет. Мужчина скончался в возрасте 86 лет, его жене было 82 года.
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По словам их сына, они восемь дней провели дома с температурой 39 градусов. Мужчину госпитализировали в субботу, женщину — в воскресенье. Они умерли во вторник в 09:15 и 11:00 часов утра по местному времени.
"Привет, папа и мама. Этот вирус забрал вас в один день. Интересно, там, наверху, вы продолжите ссориться? Думаю, да, но эта ссора закончится вашими объятиями", — написал сын погибших в Facebook.
Он также подчеркнул, что людям сейчас необходимо оставаться дома, хотя сейчас все говорят о том, что вирус угрожает только пожилым людям, когда речь заходит о близких, становится понятно, насколько это тяжело.
В Италии наблюдается самая сложная ситуация среди европейских стран из-за коронавируса: число заразившихся превысило 12 тысяч человек, более 800 скончались.
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Коронавирус Covid-19ИталияВ мире
Популярные комментарии
Мужчине 86 лет, а жене 82 года. Ну, нам беспокоится не о чем, так как в России люди даже и не доживают до такого возраста
12 марта, 20:54
Константин Е
141220130
Очень многие в России живут долго, моя мать умерла в возрасте 94 лет, и была в здравом уме и на своих ногах. Имейте ввиду, чтобы долго жить надо быть добрым человеком.
12 марта, 23:13
Valentina Churikova
1601002
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